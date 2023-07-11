Принаймні 14 генералів у росії виражають свою підтримку Євгену Пригожину, керівнику приватної військової компанії "Вагнер". Про це заявив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України - повідомляє Reuters.

За його словами, у російській федерації існує значна кількість командирів, які виявляють симпатію до Євгена Пригожина. Крім того, вони не бажають продовжувати слідувати диктаторському режиму володимира путіна.

Він уточнив, що наразі відомо про 14 російських генералів, які підтримують керівника приватної військової компанії "Вагнер". За даними Reuters, журналісти провели співбесіди з росіянами, які були свідками спроби перевороту, організованої членами "Вагнера". Повідомляється, що люди висловлюють підтримку Пригожину.

Зокрема, жителі міста Богучар, розташованого на трасі М-4 в напрямку москви та в якому розташована російська військова частина, повідомили, що військові не чинили опір членам "Вагнера", і значна кількість місцевих жителів, включаючи військовослужбовців, симпатизувала повстанцям.

"Кого нам ще підтримувати? Хоч би був хоч один достойний імовірний кандидат", - заявила одна з місцевих мешканок в Москві.

Нагадаємо, раніше Пригожин разом з "Вагнером" приходили в кремль до путіна.