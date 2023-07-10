Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин зустрічався з володимиром путіним. На зустрічі у кремлі були присутні путінські силовики. Про це повідомляє французька газета Libération.

За інформацією джерел видання, відомо, що Пригожин відвідав кремль 1 липня, а на цих зустрічах його супроводжували ватажки групи. Зафіксовано присутність на цьому засіданні голови Росгвардії Віктора Золотова, який відноситься до президента з великою лояльністю, а також голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Нагадаємо, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот наприкінці червня.

Заколот був придушений завдяки угоді, укладеній за посередництвом президента білорусі олександра лукашенка. З того часу надходить різна інформація про місцезнаходження Пригожина.