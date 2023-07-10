Пригожин разом з "Вагнером" приходили в кремль до путіна [ Редагувати ]
Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин зустрічався з володимиром путіним. На зустрічі у кремлі були присутні путінські силовики. Про це повідомляє французька газета Libération.
За інформацією джерел видання, відомо, що Пригожин відвідав кремль 1 липня, а на цих зустрічах його супроводжували ватажки групи. Зафіксовано присутність на цьому засіданні голови Росгвардії Віктора Золотова, який відноситься до президента з великою лояльністю, а також голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.
Нагадаємо, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот наприкінці червня.
Заколот був придушений завдяки угоді, укладеній за посередництвом президента білорусі олександра лукашенка. З того часу надходить різна інформація про місцезнаходження Пригожина.
по темі
В ISW повідомили, що Пригожин, скоріше за все, знаходиться у росії
Під час спроби заколоту, яку очолив Євген Пригожин, ватажок ПВК "Вагнер", президент російської федерації володимир путін покинув москву
російська федерація перемістила значну кількість військ до міста Бахмут у Донецькій області.
Новина про військовий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, найманці якого через Ростов-на-Дону рушили з "походом справедливості" на Москву, стала головною сенсацією світових ЗМІ, які вибухнули яскравими карикатурами на "революцію" в росії
Навіщо Пригожин поїхав до Мінська? І що там тепер робитиме? Спробувала проаналізувати Ольга Жидецька.
Заколот, який розпочав у росії засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожине провалився, оскільки не знайшов підтримки ані серед населення, ані армії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), ексначальник ГУР МОУ (2015-2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк