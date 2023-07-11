Понад місяць без води. В чергах за технічною та питною водою. В Нікопольській громаді триває масштабне будівництво водогонів. Поки воно триває, місцеві самотужки намагаються налагодити водопостачання.

В передмісті Марганця люди розчистили старий колодязь, встановили насос і тепер мають свій пункт видачі води. Та людям цього, вочевидь, не вистачає. Тож, коли чекати на "велику воду"? Олена Мендалюк розкаже.

Чекати, коли наступного разу привезуть воду, люди не стали. Згадали про занедбаний колодязь. Він на околиці села Максимівка ще з радянських часів.

Сергій, житель Марганецької громади:

Тут колодязь був ще сто років тому. Ферму поїли.

Чоловіки його розчистили, вивезли дві фури сміття. Встановили насос, підвели комунікацію та резервуар. Тепер місцеві, а це понад триста людей, мають власний пункт видачі води.

Галина, жителька Марганецької громади:

Забезпечені водою повністю. І тут же немає черги. Немає чи привезуть, чи не привезуть. Вона в нас завжди є.

Воду, навіть, здавали на лабораторні аналізи. Показники гарні, лише солонувата - вміст 40 відсотків. Але для прання, миття посуду, прибирання та поливу городини - годиться! - кажуть люди. Хитрі сусіди вже навіть примудрились перепродувати її у місто, скаржиться пан Володимир.

Володимир Костенко, житель Марганецької громади:

Приїжджають до нас, а потім перепродають по 50 копійок, по гривні у місті. Ми дізналися, а вони вчора приїжджали, ми їх відправили: "Хлопці, так діла не буде".

І залізницею, і габаритним автотранспортом, чим тільки не доставляють воду на Нікопольщину. Лише у Марганецькій громаді за день її видають 700 кубів.

В середині серпня чиновники сподіваються завершити будівництво одного із водогонів, що забезпечить технічною водою усю Марганецьку громаду. Наразі вже 2 кілометри труб прокладено, лишилося 5.

Геннадій Боровик, міський голова Марганець:

Забезпечить повністю Марганець, Томаківку і прибережні зони. І також Мирівське ОТГ.

Водночас Нікопольщина продовжує готуватися до можливої диверсії росіян на Запорізькій АЕС - облаштовують евакопункти. Звідси людей будуть організовано вивозити в безпечні зони. У Марганецькій громаді таких пунктів чотирнадцять. Ось це один із них. Школа минулого року потрапила під ворожий обстріл з "Градів".

Валентина Вотінцева, керівниця евакопункту:

Повністю знищені вікна фасаду, частково пошкоджено дах.

У разі небезпеки тут мають зібратися понад три з половиною тисячі людей. Їх координуватимуть понад тридцять працівників.

Валентина Вотінцева, керівниця евакопункту:

Коли прибувають люди на евакопункт, ми починаємо їх обліковувати, повідомляти про кількість населення, яке прибуло до евакопункту та про необхідну кількість транспорту, яке буде вивозити у безпечні місця.

Однак місцеві жителі налаштовані оптимістично. Кажуть, рік уже під щоденними обстрілами - і з рідної домівки ні ногою. Тож і радіаційну загрозу переживуть.

Галина, жителька Марганецької громади: