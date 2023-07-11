У вівторок, 11 липня, вночі, українські правоохоронці почали розслідувати російську атаку дронів на зерновий термінал в Одеській області. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура у Facebook.

Так, вночі окупанти вдарили дроном-камікадзе "Шахед" по зерновому терміналу, який знаходиться на території одного з морських портів Одеської області. Після атаки там почалася пожежа

При процесуальному керівництві прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За їхніми словами, обстріл порту доводить, що ворог і надалі продовжуватиме перешкоджати роботі "зернової угоди".