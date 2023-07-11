Зеленський розповів про плани на саміт НАТО [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський заявив, що основний пріоритет України під час саміту НАТО у Вільнюсі це забезпечення оборони для країни. Про це повідомляється у його Telegram-канал.
Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі... Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України.
Зеленський заявив, що після саміту в Вільнюсі Україна отримає нові важливі інструменти захисту.
До того ж Зеленський повідомив, що завтра відбудуться двосторонні зустрічі. Зокрема з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.
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