Український президент Володимир Зеленський заявив, що основний пріоритет України під час саміту НАТО у Вільнюсі це забезпечення оборони для країни. Про це повідомляється у його Telegram-канал.

Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі... Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України.

Зеленський заявив, що після саміту в Вільнюсі Україна отримає нові важливі інструменти захисту.

До того ж Зеленський повідомив, що завтра відбудуться двосторонні зустрічі. Зокрема з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.