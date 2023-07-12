В Одеській області житель Білгород-Дністровського району звинувачений у розбещенні своєї 14-річної доньки. 37-річний чоловік є священником Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, чоловік закликав свою дочку тримати в таємниці розпусні дії батька. Йому було оголошено про підозру та взято під варту. За такі дії порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини скоєння правопорушення, - прокоментував т.в.о. заступника начальника, начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Котенко.

Зазначимо, що у місті Ковель, що на Волині, настоятель парафії Святої Анни Римо-католицької церкви застосував скотч, щоб прив'язати дитину, а також погрожував зброєю, через те, що дівчинка збирала черешні на території релігійної громади.