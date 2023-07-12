Регулярно ґвалтував свою дочку: в Одеській області затримали священника УПЦ МП [ Редагувати ]
В Одеській області житель Білгород-Дністровського району звинувачений у розбещенні своєї 14-річної доньки. 37-річний чоловік є священником Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Згідно з інформацією правоохоронних органів, чоловік закликав свою дочку тримати в таємниці розпусні дії батька. Йому було оголошено про підозру та взято під варту. За такі дії порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини скоєння правопорушення, - прокоментував т.в.о. заступника начальника, начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Котенко.
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