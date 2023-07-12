Україна розуміє, чому окремі країни бояться говорити про членство нашої країни в НАТО. Для цього необхідні відповідні умови. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

За словами президента, українська сторона розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доти, доки на її території продовжується війни з росією.