"Україна стане членом НАТО, коли буде безпечно на нашій землі" - Зеленський [ Редагувати ]
Україна розуміє, чому окремі країни бояться говорити про членство нашої країни в НАТО. Для цього необхідні відповідні умови. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.
За словами президента, українська сторона розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доти, доки на її території продовжується війни з росією.
Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни. Це зрозуміло й логічно... Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі.
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