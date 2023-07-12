Ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі рішення про перспективи України в Альянсі є хорошими. росія ніяк не впливатиме на цей процес.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє LRT .

"Ми ухвалили дуже хороші рішення про перспективи України в НАТО. Можна по-різному його інтерпретувати, але воно було одностайним, і президент України сьогодні дуже високо оцінив це рішення", - заявив він.

За словами Шольца, росія не буде робити свій внесок у дебати щодо членства України.

"І цілком зрозуміло, що це питання про членство в НАТО, звичайно, не обговорюватиметься іншими країнами, які не є частиною цього Альянсу. росія не буде робити свій внесок у ці дебати", - додав він.