"росія не впливатиме на процес запрошення України до НАТО" - Шольц [ Редагувати ]
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Ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі рішення про перспективи України в Альянсі є хорошими. росія ніяк не впливатиме на цей процес.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє LRT .
"Ми ухвалили дуже хороші рішення про перспективи України в НАТО. Можна по-різному його інтерпретувати, але воно було одностайним, і президент України сьогодні дуже високо оцінив це рішення", - заявив він.
За словами Шольца, росія не буде робити свій внесок у дебати щодо членства України.
"І цілком зрозуміло, що це питання про членство в НАТО, звичайно, не обговорюватиметься іншими країнами, які не є частиною цього Альянсу. росія не буде робити свій внесок у ці дебати", - додав він.
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