Члени НАТО повинні надати імена українських корупціонерів, які ховають свої прибутки на банківських рахунках країн Альянсу. Це необхідно, оскільки Україна має побороти корупцію задля членства в НАТО. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарофону "Єдині новини".

Звичайно, ми б з вами хотіли, щоб все вирішувалося швидко, але життя не просте, нам треба виконати домашнє завдання для того, щоб стати членами Альянсу, - заявив Данілов.

У відповідь на запитання про те, коли НАТО передасть Україні конкретні вимоги для приєднання до Альянсу, він заявив, що "ми швидко отримаємо уявлення про це".

Ви знаєте, що нам періодично закидають питання відносно корупції. Я б хотів, щоб члени НАТО надали нам імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках саме у країнах Альянсу, - наголосив секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що Україна вже відповідає по декільком критеріям стандартам НАТО.

Те, що стосується військового складника, - ми 100% готові бути у НАТО, ми розпочали перехід на натовське озброєння, цей процес рухається дуже швидко, - зазначив він.

Зазначимо, що саміт НАТО у Вільнюсі закінчився. Він не виправдав сподівань України у повній мірі, адже ми не отримали запрошення до Альянсу. Проте, наша країна заручилася гарантіями безпеки та поставок зброї.