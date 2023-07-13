Російські війська знову обстріляли місто Оріхів на Запоріжжі: в якому стані постраждалі [ Редагувати ]
Російські війська знову обстріляли місто Оріхів на Запоріжжі. В результаті обстрілу одна цивільна особа загинула, ще двох - поранено. Гатив ворог із ракетного комплексу "Іскандер - К".
Втім найчастіше в цьому регіоні агресор використовує керовані авіабомби та ракетний комплекс "С-300". Так, напередодні ворог завдав удару по міському парку Запоріжжя. Зараз в лікарнях перебуває 6 дорослих та 7 дітей. Загалом травм зазнала 21 людина. Хроніка подій - у матеріалі Сергія Вендіна.
Микола у коридорі лікарні чекає, коли його донька Єва відійде від наркозу після операції. 6-річну дівчинку поранило уламком внаслідок вибуху у парку.
Микола Кисельов, батько пораненої дівчинки:
Гуляли в парку, большой бадабум. Я упал, она бежит, нога в крови. Снял футболку, замотал. Там дуже маленький осколок. Не дуже важкі. В стегні осколок. Достали вже.
Після вибуху у парку до дитячої лікарні доправили 8 дітей.
Юрій Борзенко, керівник дитячої лікарні:
З мінно-вибуховими травмами. Всі травми не важкі. Травми середньої важкості. Діти самі переміщаються, самі балакають. Вік дітей - від 1 до 17 років. Всі діти були на вулиці. Вони гуляли в парку.
Загалом через падіння вибухонебезпечного предмету було поранено 21 людину. У лікарнях досі знаходяться 6 дорослих та 7 дітей.
Раїса Мухіна, постраждала:
Я йшла. Из Сильпо вышла, шла. И дошла как раз где ветки обломанные, и оно как прилетело, как бахнуло, и у меня вот так в голове все потемнело. О, Господи!...
Поліна та Еліна працюють баристою. Зараз прибирають розбите скло на робочому місці. Потужний вибух стався за два десятки метрів від кав'ярні.
Еліна Зозуля, жителька Запоріжжя:
За две минуты до этого всего вышла вот туда на лавочку, прям рядом. Ничего не было, ни свиста. Просто, знаете как, такой вот огонь, ба-бах, и оглушило два уха, и… я сначала думала, что с отделом все нормально… Как раз повезло что за 2 минута вышла. Обычно я сижу вот туда, где все попадало.
Поліна Бугайова, жителька Запоріжжя:
Ангел-хранитель или что - я не знаю. Я просто стояла, получается, если смотреть по всему отделу, в самом безопасном уголке, и повезло, что ничего на голову не упало, не слетело на меня. У нас тут стоит стул на котором сидит одна из девочек. Как раз вот то стекло полетело б на девочку.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 6 багатоповерхівках довкола. Що саме прилетіло в парк - нині встановлюють слідчі.
Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації:
Правоохоронні органи зібрали всі ці матеріали, уламки, і зараз проводиться аналіз того що, це може бути.
Слідчі поліції та СБУ відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
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