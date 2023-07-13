Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках: подробиці [ Редагувати ]
Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Найгарячіший напрямок - Схід. Ворога відкидають на околицях Бахмуту. Місто взято під вогневий контроль Збройних сил України.
На Луганському напрямку ворог намагається просуватися в районі Сватового. Важкі бої точаться на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Внаслідок російських обстрілів поранено восьмеро цивільних. Найбільше постраждалих у Званівці. Про ще одну добу війни на східному фронті - Євген Соломін.
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Це все, що лишилося від елітного підрозділу 83-тьої десантно-штурмової бригади окупантів під Бахмутом. Наші бійці 2-го штурмового батальйону звільнили тут понад кілометр територій, покращивши тактичне становище та захопили в полон десяток окупантів.
Захоплений опорний пункт дає можливість для подальшого просування в районі Бахмуту. Тривають бої на підступах до Кліщіївки та біля каналу Сіверський Донець-Донбас.
А це - мить самоліквідації ворожої БМП. Техніка окупантів наїхала на українську протитанкову міну.
На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Первомайського, Невельського та Авдіївки. По місту окупанти луплять з усіх видів зброї. поцілили у школи.
З авіації окупанти вгатили поблизу Нью-Йорка. Під артобстрілом - з десяток населених пунктів Донецької області.
Саму Авдіївку окупанти перетворили на місто-привид. Для тих, хто залишився, діє гуманітарний штаб. Тут пробурили свердловину. Є генератор і Starlink. Люди приходять зарядити мобільні телефони і поспілкуватися з рідними по відеозв'язку.
Село Новоукраїнка - за кілька кілометрів від позицій рашистів.
Ой, важкі часи переживали в погребі. З погріба не вилазили сиділи.
Тут не лишилось жодної будівлі.
От шкільний журнал 9 класу. Діти навчалися. Все було добре. Все жило. От у класі 21 учень!
Багато патріотичних плакатів. Коли все побито, виглядає сумно.
Напередодні окупанти намагалися просунутися на Сватівщині, атакуючи в районі Новоселівського, але із втратами в особовому складі вимушені були відійти. Ворог несамовито намагається просунутися в напрямку Лимана. Безуспішно.
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