Російські генерали - під прицілом! За різними даними, з початку повномасштабної війни в Україні було ліквідовано від десяти до понад двадцяти генералів ворожої армії. Звісно ж, кремль рідко визнає втрати такого рівня. Як знищення командування рф впливає на ситуацію в зоні бойових дій - зʼясовував Михайло Манилюк.

Нинішня війна - це протистояння важкої зброї, сучасних військових технологій. А ще війна тактик і стратегій.

Михайло Манилюк, кореспондент:

І дійсно, успіх будь-якої операції залежить від того, яку стратегію обере командування. У російському війську наразі, власне, - самі лише втрати у командуванні. За час повномасштабного вторгнення - за різними даними - мінус майже дві з половиною тисячі офіцерів! Лише за останні кілька днів стало відомо про ліквідацію двох російських військових високого рангу!

У понеділок у росії вбито колишнього командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Із повідомлення Головного управління розвідки України:

10 липня в "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку імені 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів із пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень ржицький помер на місці.

За даними української розвідки Ржицький, зокрема, причетний до минулорічного ракетного удару по Вінниці, який забрав життя 27-ми людей. Нібито саме він командував підводним човном, звідки й було запущено ракету-вбивцю.

Андрій Юсов, представник ГУР МОУ:

Якщо ти воєнний злочинець і береш участь в російській агресії, в повномасштабній війні путінської росії проти України і маєш причетність до воєнних злочинів і ракетних ударів по українських містах, то тебе наздоганяє справедливе покарання, або на лаві підсудних під час міжнародного трибуналу, або в інший спосіб.

Вже наступного дня - потужний удар наших захисників по окупованій території Півдня України.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, внаслідок прямого влучання по готелю "Дюна", протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Серед тіл загиблих, за даними українських розвідників, був генерал-лейтенант Олег Цоков. Заступник командувача військами Південного військового округу росії - він особисто керував угрупованням, яке відповідало за стримання контрнаступу ЗСУ на ділянці від міста Пологи до Каховського водосховища.

Важливо розуміти, кожен рашистський високопосадовець - це воєнний злочинець. Адже саме хтось із цих командувачів свого часу віддавав наказ здійснити удар - чи то по вокзалу в Краматорську, або по торговельному центру в Кременчуці, або по житлових будинках у Дніпрі, Сумах, Львові… Тобто, це люди, на чиїх руках - кров і наших захисників, і мирних жителів України.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Боєць на фронті, офіцер на фронті, конкретні бригади - вони бачать тільки свою ділянку фронту і вона дуже-дуже маленька, а загальну перспективу, загальні моменти - це тільки штабна робота.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Керівництво росії усіляко намагається приховати втрати і серед солдатів, і тим паче - серед керівного складу свого війська. Але дані української розвідки, численні витоки інформації у пропагандистські змі свідчать про те, що втрати є, до того ж чималі.

На цих фото, що їх оприлюднили російські пабліки, - могила начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майора Сергія Горячова на цвинтарі у Санкт-Петербурзі. На табличці - дата смерті 12-те червня 2023 року.

Андрій Юсов, представник ГУР МОУ:

Генерали і вищі офіцери - це не ті, кого можна примусово мобілізувати набрати просто на російських вулицях чи наприклад російських тюрмах, тобто чмобікками їх не замінити - це люди, як би ми до них не ставилися із високим рівнем компетенції і люди, які довгий час готувалися і швидко зупинити його на своїй посаді не так вже й просто.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Військові експерти пояснюють - Збройні сили України роблять усе, щоб пошкодити логістику орди. Досить часто російські командири не мають нормального зв'язку з підлеглими, а тому змушені самі знаходитися у прифронтовій зоні чи навіть безпосередньо на лінії зіткнення. Іншими словами, офіцери армії рф - майже завжди під прицілом!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Дуже важливу роль відіграють розвідувальні дані, які нам надають Західні союзники, величезну роль - це місцева агентура, але агентура не в тому сенсі, що це місцеві люди - це агентура ГУР, це агентура СБУ, яка вміє працювати з матеріалами, яка вміє працювати на місцевості, ну звісно, що є деякі моменти, коли просто люди, які надають, але вони використовуються в тьомну.

Щоправда, є і зворотній бік медалі - зазначає експерт.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

За двадцять років правління путіна, коли на посади генеральські висувалися люди, які за своїми професійними якостями були недолугі, але мали досвід у такій підковерній грі і тому довгий час могли знаходитися на своїх посадах. Тому з однієї сторони втрата генерала, втрата вищого військового - це добре для України, з іншого боку на його місце може прийти більш сучасний генерал з такими амбіціями, який буде тільки займатися підвищенням бойової готовності військ.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Хай там як, поки в армії рф відбувається заміна одного генерала на іншого, поки новий освоюється на посаді, звикає до умов роботи, ми виграємо час. Час на те, щоб побудувати нову стратегію. Щоб отримати зброю від закордонних партнерів. Час, аби дізнатися більше про нового генерала, який автоматично стає пріорітетною мішенню для наших захисників.

Володимир Зеленський, Президент України: