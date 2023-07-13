В Україні може з'явитись меморіальний військовий цвинтар. Створити його на своїй території має намір Національний природній парк Холодний Яр. Він знаходиться у самому серці України - на Черкащині і має чимале історичне значення. Аби втілити цей проєкт в життя активісти, історики та науковці чекають на підтримку держави. Детальніше про проект пантеону розкаже Станіслав Кухарчук.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Холодний Яр! Його величаві пагорби та густі лісі завжди притягували сюди людство. Тут будували свої міста скіфи, за часів Київської Русі русичі зводили священні капища, а в добу середньовіччя це місце облюбувало вільне українське козацтво. Саме тут, в Холодному Яру на початку 20 століття спалахнуло народне повстання проти червоного терору. Тому за радянських часів комуністи воліли знівелювати історичну спадщину Холодного Яру. Але їм це не вдалось і зараз Холодний Яр відроджується.

Вже майже рік, як прадавній Холодний Яр офіційно став Національним парком. Його директор Богдан Легоняк супроводжує нас у невеличкій екскурсії. Ось поховання одного з отаманів Гайдамацького повстання Гната Голого. Хоча загинув він під Черкасами, але заповідав поховати його саме тут. І не даремно, каже пан Богдан.

Богдан Легоняк - директор Держаного національного природного парку "Холодний Яр":

Холодний Яр - дійсно місце сили, духу і недаремно - і це велике місто скіфських часів і старокиївська доба тут позначена, є пам'ятки і козацька доба …ну це і є та тяглість поколінь і боротьби.

А боротьба за волю і свободу у Холодному Ярі точилась завжди. Цей пам'ятний знак встановили на ймовірному місці загибелі у 1920 головного отамана Холодноярської республіки Василя Чучупака. І таких пам'яток тут безліч, розповідає директор парку. Їх почали встановлювати одразу після розпаду "совєтів" коштом ентузіастів, активістів та меценатів…

Держава десь колись могла… приїхати державні мужі тут слово взяти… але щоб сказати, що вони багато вклались – ні.

Цей меморіал присвячений вже сучасним героям російсько-української війни. Першим тут з'явився пам'ятний знак загиблим воїнам 93 бригади Холодний Яр. Після повномасштабного вторгнення, за заповітом, тут поховали командира підрозділу "Фрайкор" Георгія Тарасенка. А місяць тому відкрили пантеон з барельєфами загиблих воїнів. Це місце біля Мотриного монастиря знакове, розповідає пан Богдан.

То був великий козацький цвинтар. Чому ми вирішили поставити цей пам'ятний знак - бо розуміли, що це ті святі місця…але на превеликий жаль, перебування тут ворожого патріархату нам трохи зневілювало…хотіли ближче до церкви поставити, але маємо те, що маємо.

Тож пантеон встановили обабіч дороги, яка веде до Кропивницького. Спільнокоштом тут розмістили барельєфи Олега Куцина, Дмитра Коцюбайла, Андрія Жованика і Тараса Бобанича. Пан Микола просто не зміг проїхати повз… для нього війна - особиста трагедія.

Під час монтажу барельєфів парк залишив місця і для пам'ятних знаків іншим загиблим героям. Їх розмістять у шаховому порядку.

Кінець січня 2014. На цих кадрах майданівець і громадський активіст з Корсуня Олег Собченко після побиття луганським Беркутом у Черкасах. А вже за кілька місяців - Олег пішов захищати Україну на Донбас. Звільнившись з війська, боровся за справедливість і був героєм численних сюжетів "Подробиць". У лютому 22-го він знову став на захист країни. Зокрема боронив і Київщину. А загинув під Вугледаром. На барельєф Олегові у Холодному Яру зараз збирають гроші його друзі…

Взявши коротку відпустку, військовий Олексій Ющенко готується до проведення фестивалю "Нескореної нації"у Холодному Яру. Після трирічної перерви захід знову запускають, але без двох його співорганізаторів Юрія Руфа та Павла Собка - вони загинули в Попасній. Барельєфи хлопцям також будуть встановлені у пантеоні.

Олексій Ющенко - військовослужбовець Збройних сил України:

Наразі збір на пам'ятник Юрі вже завершено, на черзі пам'ятник Павлу, Юрі на пам'ятник зібрали гроші днів за три, якщо я не помиляюсь…чому так швидко…бо люди знають куди підуть ці гроші.

А гроші підуть на історичну пам'ять для прийдешніх поколінь українців.

Ось так у одному з таборів Холодного Яру казкар Сашко Лірник займається з дітьми, яких росіян зробили біженцями у власній країні. Окрім казок та оповідань в програмі Сашка - і відвідування пантеону сучасних українських героїв. І це вкрай важливо…

Сашко Лірник – казкар:

Це пічально, але це добре. Холодний Яр - це колиска нашої незалежності, центр України. Я сам там часто буваю і шкода, що він поповнюється, але з другого боку - наших героїв треба знати, хлопці своє життя віддали за Україну, то треба щоб дітки росли на наших справжніх героях, а не на совєтскіх вигаданих.

У планах Богдана Легоняка - створити за пантеоном меморіальний військовий цвинтар, аби подорожні та відвідувачі парку бачили справжню ціну, яку Україна платить у війні за свою Незалежність. Та без підтримки і дозволу держави у цій справі вже не обійтись…