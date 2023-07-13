Відбудувати житло. Завдання номер один для деокупованих регіонів України. На Київщині - там, де бої точилися у перші тижні повномасштабного вторгнення, - реалізують програму відбудови знищеного росіянами житла. Посадовці хочуть звести майже сотню нових приватних осель. Роботи вже розпочалися. На одному з об'єктів побував Анатолій Журавльов.

На території цього подвір'я у селі Дмитрівка на Київщині - кипить робота. Власниця розповідає: майстри зводять новий будинок на місці старого.

З чоловіком, ми вдвох жили тута. Ми купили хату у 20-му році.

Але торік - коли росіяни сунули на Київщину - житло було знищене. Незадовго до цього родина вирвалася з окупації.

Валентина Нестерчук, жителька села Дмитрівка:

Такі ж бої - як воно все горіло. Тут, як нам казали люди - тут земля горіла. То воно все і погоріло.

Валентина проводить нам екскурсію майбутньою домівкою.

Валентина Нестерчук, жителька Дмитрівки:

Тут буде дві кімнати, ванна і туалет. Ідемо далі - тута буде зал і буде кухня, із кухні буде вход туди у кімнату.

Роботи почалися півтора місяця тому, розповідають у будівельній компанії.

Юрій Ратушний, представник будівельної компанії:

Я сам пережив окупацію в Бучі, виїхав 9-го березня, пережив дуже багато всього. Тому я до цього дуже взагалі відношуся скрупульозно, я розумію переживання.

Перед фахівцями стоїть завдання - передати власникам придатну до життя, затишну і надійну оселю.

Юрій Ратушний, представник будівельної компанії:

По проекту будуть меблі, диван, холодильник... Таке - все, що потрібно, щоби зайти і жити, якщо люди втратили взагалі все: якісь шкафчики, меблі, моїчка, санвузол, котел, облицювання - все буде "під ключ", скажемо так. Ще десь місяця 2 і я думаю, ми закінчимо роботи. Основне - "вийти з землі" і далі воно вже піде легше.

Валентина Нестерчук, жителька села Дмитрівки:

Дуже вони будують - молодці хлопці! І дощ, і жара - вони бідні будують. Я ж кажу: "Хлопці, жаріща, ви ж на минутку вийдіть!". Нє, будують, будують і будують.

Будівництво відбувається за рахунок коштів з обласного бюджету. Це - лише одна з програм, яку нині реалізують на Київщині. У планах посадовців - звести майже сто нових будинків у п'яти районах області, що постраждали внаслідок російської агресії.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Завдання Президента України Володимира Зеленського передбачає, що ми повинні відбудувати все зруйноване майно в Київській області у найкоротший строк, якісно і щоб було краще, ніж було. Ми набрали необхідний темп для будівництва. Зараз в процесі відбудови - майже в такому вигляді знаходиться 55 будинків.

Бюджет програми - понад 400 мільйонів гривень! Та посадовці зазначають - на Київщині реалізують паралельно й інші проекти з відбудови житла, зокрема, державного рівня. Ще треба відновити трохи більш як дві тисячі приватних і багатоповерхових будинків.