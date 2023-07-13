Ситуація стабільно складна: як виживають люди у Миколаївській області без питної води [ Редагувати ]
Стабільно складна. Так характеризують ситуацію із забезпеченням водою у Миколаєві. До терористичного акту росіян на Каховській ГЕС - в місті сподівалися на швидке відновлення водопроводу з Дніпра.
Але тепер про такі перспективи говорити вкрай складно. Поки в кранах - технічна вода. А єдиний варіант забезпечення людей питною - безкоштовні точки розливу. Сьогодні волонтери передали місту сучасну українську станцію очищення води, яку за потреби можна легко транспортувати.
Пані Ірина несе додому баклажки з водою. Важко, каже пенсіонерка, але без чистої води ніяк: ні наварити, ні вмиватися. Адже від водопровідної - висипи.
Ірина Коронихина - жителька Миколаєва:
Вона не пригодна для цього. Бачите - на кожу… Щось туда добавляють. І так спасибі - для туалета війна. Будемо терпіть, а що робить.
Солона вода роз'їла труби, тож ремонти в місті явище тепер звичне. А інколи з кранів миколаїців тече таке.
Пані Євгенія каже, в їхньому районі декілька місць, де можна набрати води - бювети від церкви, приватного бізнесу та комунальні. Завдяки небайдужим організацям і волонтерам йти недалеко.
Євгенія Сидоренко - жителька Миколаєва:
Я 10 оцих принесу, і мені хватає. А в кого сімʼя - і більше носять. Тачечками старі люди. 10 л мені хватає і помитися, і посуду помити.
А сьогодні миколаївці пробують воду з нової точки розливу. У великому котнейнері - сучасна модульна система очищення.
Система повністю автоматизована. Працює без участі людини.
Станція забирає воду з централізованої мережі. І очищує її до якості питної. На добу може опрацювати від 30 до 60 тон.
Артем Ващиленко - представник громадської організації:
Це система фільтрації зворотнім осмосом. Після цього вода додатково мінералізується і доводиться до якості питної. Фактично це така саме вода, яку ми купуємо в пляшках.
Придбати і обслуговувати станцію громадська організація змогла завдяки міжнародним партнерам та колегам. Тепер набирати воду тут безкоштовно можуть всі охочі - цілодобово.
В'ячеслав Окуленко - житель Миколаєва:
Ішов, побачив, що тут поставили воду. Живу рядом. А раніше ходив дальше туда.
Коли в кранах миколаївців знов з'явиться питна вода, невідомо. Фахівці говорять про цілу низку нових проблем.
Віталій Луков - перший заступник міського голови Миколаєва:
Місто має декілька варіантів подачі води. На жаль, та подача, яка є зараз, залежна від температурного режиму. Якщо буде мінусова температура взимку, то ми можемо отримати заморожені зрошувальні канали і відповідно відсутність води.
В безкоштовних точках розливу - якість води контролюється, вона придатна до споживання. Але якими б сучасними не були системи очищення, її все ж радять кип'ятити.
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