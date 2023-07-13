"Очі яструба" - новий інноваційний підрозділ багаторівневої аеророзвідки ТРО Збройних сил України. Його бійці об'єднають в одну систему дані з БПЛА, камер і супутників. Це дозволить бачити ворога за сотню кілометрів і практично одразу ж зупиняти або знищувати його. Докладніше про те, як зміниться робота аеророзвідки розповість Євген Бригар.

Аеророзвідка. Без неї важко уявити проведення штурму чи контрбатарейної роботи. Бійці новоствореного батальйону "Очі яструба", зможуть координувати подібні операції в режимі "нажИво". Раніше збір, аналіз та обробка данних займали значно більше часу.

Позивний "Борода", заступник начальника штабу інноваційного батальйону "Очі Яструба":

Пілоти працюють десь 5-6 годин. Коли оператор і пілот поверталися вже на базу, вони займалися ще розшифруванням цієї інформації. Це ще займало десь 5-7 годин. І інформація, яка попадала до командування, вона мала термін, як мінімум, годин 12.

Головний принцип роботи "Очей яструба" - багаторівнева аеророзвідка, яка складається з отримання інформації з камер спостереження, комерційних дронів, індустріальних коптерів, тактичних і стратегічних безпілотників. А ще - з космічних супутників! Завдяки цьому, бійці підрозділу можуть сканувати територію площею у 960 квадратних кілометрів!

Позивний "Мамай", пілот дрону:

Бригада потребує два екіпажі з такою технікою для виконання такого завдання. У нас є ці люди, є ця техніка. Опа, група збирається, виїжджає, починає працювати. І так. Це буде в різні роди військ. Хто буде потребувати, з тими і будемо намагатися працювати.

У команді аеророзвідників є аналітики, які можуть оперативно комунікувати з командуванням. Та й узагалі, на думку бійців, новий оперативний вид комунікації між групами солдат, аналітиками та командуванням - є однією з найважливіших переваг.

Позивний "Мамай", пілот дрону:

До прикладу, ми поєднуємо фпв-дрон, ми поєднуємо Мавік. На Мавік ми чіпляємо ретранслятор. Тобто, у нас вже є один комплекс, у нас є другий комплекс. У нас є люди спеціалісти по одному, є люди спеціалісти по другому. Їхні роботи ми поєднуємо і робота зразу стає ефективнішою, помимо їхньої стокової роботи.

Сьогодні "Очі яструба" вже мають штат операторів, пілотів і аналітиків. Нині збирають кошти на доукомплектування підрозділу та готуються виконувати завдання з розвідки.