Щодня рятувати людей під ворожим вогнем... Підрозділ поліцейських "Білі янголи" вивозить цивільних з найбільш небезпечних зон Донеччини. Цього разу надавали допомогу пораненим в селищі Гостре, яке окупанти накрили "Градами"... Як минає один день "порятунку" - розповість Олена Логінова.

Ось так під постійним ворожим вогнем підрозділ поліцейських "Білі янголи" рятують поранених та евакуююють людей на Донеччині. Цього разу "працюють" .в селищі Гостре на Донеччині. Війська рф безжально накрили його з "Градів". Травмованого чоловіка швидко саджають в автобус і рушають далі - рятувати інших. Тут не можна гаяти часу - дорога кожна хвилина...Адже дорогою обстріли не вщухають...

Мішенню окупантів став приватний сектор. Екіпаж "Білих янголів" поспішає до одного з будинків. В одній із тамтешніх родин є загиблий і поранені ...

Ця жінка втратила молодшого сина. Тепер благає врятувати старшого, який отримав важке пораненння голови. Брати саме були на городі, коли росіяни накрили їх вогнем. Постраждав також їхній батько та ще один чоловік. "Білі янголи" екстрено надали першу допомогу... Всіх травмованих ушпиталили.

Того дня "Білим янголам" вдалося врятувати трьох постраждалих. Один чоловік загинув на місці. І так щодня... під вибухи снарядів поліцейські розшукують людей, надають їм невідкладну допомогу та вивозять із небезпечних місць. А країна-агресорка не припиняє безжально бити по цивільних. Тож правоохоронці вкотре закликають людей евакуюватися...