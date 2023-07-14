Зеленський провів Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
У пʼятницю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку.
Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона.
"Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков", - додав президент.
Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка.
"Захист атомних станцій та північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка", - пише Зеленський.
З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова.
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