Болгарія передала Україні пакет військової допомоги. Про це повідомляє Euracitiv.

Допомога включає 100 броньованих машин, переважно БМП. Болгарська влада повідомила, що пакет став першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою.

Депутат з "Демократичної Болгарії" Івайло Мірчев сказав:

Це броньована військова техніка, придбана під час Процесу відродження, яка ніколи не використовувалася. Водночас, вона потребує витрати на зберігання та обслуговування.

Так, військова техніка була закуплена 40 років тому для проведення так званого процесу "Відродження" - спроби тоталітарного режиму насильно асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до вигнання понад 300 тисяч болгарських громадян турецького походження до Туреччини майже 40 років тому.

Рішення про надання бронетехніки було оголошено через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії.

Це перший військовий пакет від Болгарії до України, про який було оголошено офіційно. Досі військова допомога трималася в таємниці, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагає Україні боєприпасами.

Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати нову техніку від США. Болгарська армія оголосила замовлення на суму майже 1 млрд доларів на закупівлю сучасних західних броньованих машин для піхоти, але процедура ще не завершена.