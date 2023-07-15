Авдіївка лишається однією з найскладніших ділянок фронту. Ворог атакує місто щодня. Використовує всю зброю, яку має в розпорядженні. Втім наші захисники тримають рубежі й не дають росіянам прорвати фронт.

Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення, про роботу наших артилеристів на Авдіївському напрямку.

Небо над Авдіївкою майже постійно вкриває дим. Ворог щодня скидає на місто ракети, авіабомби, касетні боєприпаси. Наші артилеристи дають відсіч. Сьогодні ми працюємо із розрахунком САУ 2С1 "Гвоздика", що здатна вражати живу силу й техніку противника на відстані до 15 кілометрів.

Анна Новіцька, кореспондентка Військового телебачення України:

Зараз наші бійці з 53 бригади на Авдіївському напрямку будуть відпрацьовувати по ворогу. Хоча САУ 2С1 1967 року народження, але вона вже пройшла бойове хрещення у війнах в Афганістані, в Лівії, в Іраці, і зараз здобуває перемогу в Україні.

Позивний "Сом" військовослужбовець Збройних сил України:

Наша "Гвоздика" хоч і дуже стара, але працює доволі точно, тобто в районі 50 метрів снаряди залітають. Якщо є якийсь наступ, то стріляємо безперестану. Кожних пів години нас визивають, ми виїжджаємо.

"Гвоздика" б'є доволі точно, кажуть артилеристи. Навести гармату на ціль їм допомагає армійська бусоль. Цей прилад дає змогу орієнтуватися, вимірювати відстані, проводити розвідку.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Я беру якийсь орієнтир собі на карті, де є точні координати. Дирекційний кут і потім кутомір на гармату передаю. Раніше, у минулому, набагато важче було, потрібні були карти, лінійки. Зараз - технології допомагають, планшети.

Після наведення головна задача бійців - швидко зарядити гармату. Притому, що вага снаряда - близько 25 кілограмів.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Від мене залежить швидкість заряджання і темп стрільби. Сюди треба маленьких, жилавих, як то кажуть... Вибух.. Це сусіди нервові. - А сусіди з чого працюють ? - Та тут все, що хочеш є. І такі, як у нас, і кращі, і гірші, все, що хочеш.

Поблизу Авдіївки працювати доводиться в умовах, коли окупанти щодня намагаються штурмувати позиції наших захисників.

Позивний "Сом" військовослужбовець Збройних сил України:

Артилерія майже держить весь напрямок. Тільки вони рухаються - артилерія відпрацювала і все. Більше нема кому рухатись.

Наші співрозмовники зізнаються: полюбили стареньку "Гвоздику" за її точність і маневреність. Планують працювати з цією самохідною артустановкою до перемоги.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України: