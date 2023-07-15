Ворог весь час обстрілює Харківську область, але що стосується міста Харкова, то ситуація більш менш спокійна. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог весь час обстрілює Харківську область. Нажаль, є загиблий у Куп'янському районі, є поранені. Але, що стосується міста Харкова, то ситуація більш менш спокійна. Ворог зараз не обстрілює місто Харків вже декілька тижнів. Проте, ми повинні бути дуже обережними, незважаючи на те, що ситуація більш менш спокійна", - зазначив Терехов.

Також мер міста розповів про відкриття електростанції у одній із лікарень.

"Вчора ми із нашими партнерами відкрили електростанцію на сонячних батареях, а саме 96 сонячних батарей було встановлено на даху лікарні. Хочу подякувати нашим партнерам, які разом із нами зробили це. Це фактично перший крок. Ми хочемо обладнати всі міські лікарні по такій схемі, щоб у нас було стабільне електропостачання. Незважаючи на обстріли, таке електропостачання буде здійснюватись цілодобово. Це новітні технології, які ми будемо застосовувати не тільки по лікарнях, але й по іншій інфраструктурі, дитячих садочках", - резюмував він.