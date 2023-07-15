Прикордонники підтверджують прибуття "вагнерівців" до Білорусі [ Редагувати ]
Прикордонники зафіксували окремі групи представників ПВК "Вагнера" на території Білорусі. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", - заявив речник ДПСУ.
За словами Демченка, наразі прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості й завдання найманців.
по темі
Велика колона найманців ПВК "Вагнера" 15 липня, ймовірно, прибула до Білорусі. За попередніми даними, зафіксовано пересування щонайменше 60 автомобілів
У регіонах, які межують з Білоруссю, продовжують нарощувати систему інженерних загороджень: зводять додаткові протитанкові укріплення та мінують поля. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на позиціях тероборони на Волині. Там варту несе бойова бригада з Луганщини.
Навіщо Пригожин поїхав до Мінська? І що там тепер робитиме? Спробувала проаналізувати Ольга Жидецька.
Військове повстання в рф засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його похід на Москву показало слабкість кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вирішив припинити свій бунт та похід на Москву