У тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.
Про це він повідомив у Telegram.
В Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про третю серію вибухів в тимчасово окупованому місті.
Наразі наслідки вибухів невідомі.
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