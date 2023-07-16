Генасамблея і Радбез ООН обговорять ситуацію в Україні [ Редагувати ]
Рада Безпеки ООН планує провести важливі засідання на високому рівні щодо забезпечення миру та безпеки в Україні. Згідно з інформацією ООН, ці зустрічі заплановані на понеділок, 17 липня та вівторок, 18 липня.
Участь у цих подіях візьмуть кілька високопосадовців з різних країн, разом з українською делегацією. Зазначається, що на засіданні Ради Безпеки очікується присутність міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.
Засідання Ради Безпеки заплановано на 17 липня о 22:00 за київським часом, а дебати в Генеральній Асамблеї відбудуться 18 липня о 17:00.
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