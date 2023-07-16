Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Втрати росії у війні проти України перевищили 237 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 500 російських загарбників. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 237680 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 4107 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 8026 (+7) од,
- артилерійських систем - 4481 (+18) од,
- РСЗВ - 681 (+1) од,
- засоби ППО - 425 од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3820 (+13),
- крилаті ракети - 1273 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7044 (+8) од,
- спеціальна техніка - 666 (+2).
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