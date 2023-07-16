Нічні удари по Харкову: Синєгубов розповів деталі [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 16 липня, російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
Так, за його інформацією, ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 1:30 з території Бєлгородської області. Дві ракети вибухнули в повітрі. Зокрема інші:
- влучили в землю на стадіоні;
- влучили в дорожнє покриття на території Шевченківського району в місті.
"В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих", - додає Синєгубов.
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