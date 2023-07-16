В ніч проти неділі, 16 липня, російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Так, за його інформацією, ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 1:30 з території Бєлгородської області. Дві ракети вибухнули в повітрі. Зокрема інші:

влучили в землю на стадіоні;

влучили в дорожнє покриття на території Шевченківського району в місті.

"В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих", - додає Синєгубов.