Очільниця Мінфіну США заявила, що потрібно подвоїти підтримку України [ Редагувати ]
"Подвоєння підтримки України та припинення війни є єдиним найкращим способом сприяти світовій економіці", - таку заяву зробила Джанет Єленн, повідомляє RFI.
Водночас становлення миру в українській державі вважається першочерговим "моральним обов'язком". Про це сказала міністр фінансів США Джанет Єллен у кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії 16 липня.
За її словами, подвоєння допомоги Києву поряд з підтримкою економік, що розвиваються, і вирішенням боргової кризи стало б найкращим стимулом для світової економіки.
"Припинення цієї війни - це насамперед моральний обов'язок. Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки", - сказала голова американського мінфіну журналістам у Гандінагарі.
Єллен також відхилила критику стосовно наявності компромісу між допомогою Україні та країнам, що розвиваються.
Зазначено, що фінансові лідери G20 та голови центральних банків планують зустрітися в понеділок та вівторок у Гандінагарі, штаті Гуджарат, де народився Махатма Ганді - лідер незалежності Індії.
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