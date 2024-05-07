Ізраїль тисне на ХАМАС для досягнення угоди щодо заручників - CNN [ Редагувати ]
Обмежена операція Ізраїлю в Рафасі покликана чинити тиск на ХАМАС, щоб змусити його погодитися на припинення вогню і угоду, що веде до звільнення заручників.
За словами джерела видання, Ізраїль повідомив США про свої плани евакуювати райони в східній частині Рафаха і провести операцію до телефонної розмови між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, що відбулася в понеділок.
Джерело, знайоме з планами Ізраїлю, охарактеризувало операцію як "дуже обмежену" і сказало, що це не масштабніше вторгнення в Рафах, про яке Ізраїль публічно заявляв упродовж кількох тижнів.
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