Тарифи на електроенергію можуть зрости вже в 2024 році через гостру потребу енергогалузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак. Про це голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Коментуючи питання ймовірності блекаутів, він зауважив, що про тотальний блекаут не йдеться.

Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб’єкти до початку опалювального періоду.

Наразі у денний час є певний профіцит електроенергії завдяки сонячній генерації. У вечірні години також здійснюється імпорт з енергосистеми Європи.

За словами голови Держенергонагляду, знищено близько 80% теплової генерації - це високоманеврові потужності, які дозволяли здійснювати балансування навантаження в енергосистемі упродовж доби. Також істотно пошкоджено об’єкти гідрогенерації.

Загалом ворог вразив понад 7 ГВт генеруючих потужностей, ступінь ушкодження енергооб’єктів різний. За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили $1 млрд.

Читайте також росія змінила тактику ударів по українській енергетиці - Financial Times

Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо. Відтак триває пошук шляхів розв’язання цього питання.

Нам потрібно терміново знайти фінансовий ресурс для відновлення енергетики. Тож наразі потрібна велика концентрація зусиль. Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів - переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч.

Різке підвищення тарифів на електроенергію прогнозує і Нацбанк України. Про це йдеться в останньому інфляційному звіті НБУ.

З огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше. Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію.

Нагадаємо, Кабмін подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення - 2 грн 64 копійки за кіловат - до 31 травня.