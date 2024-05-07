В Україні зупинили розгляд 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених [ Редагувати ]
Суди України зупинили на невизначений час розгляд 10775 кримінальних справ через те, що обвинувачені вирішили мобілізуватись до української армії. Про це йдеться у розслідуванні видання NGL.media, яке проаналізувало судову статистику 2022-2024 років.
Найчастіше суди призупиняли кримінальні справи, порушені за статтями про крадіжку (2187 справ), ДТП з потерпілими (766), торгівлю наркотиками (757), легкі тілесні ушкодження (541) та дезертирство (439).
Рішення судів стосувалися, зокрема, обвинувачених у корупційних злочинах, а також тих, кого звинувачували у домашньому насильстві чи пособництві у вбивствах.
Журналісти вибірково проаналізували 400 справ і виявили, що майже 100 обвинувачених (25%) скоїли злочини, які їм інкримінуються, будучи військовими.
У 95% випадків суди припинили розгляд справ після мобілізації обвинувачених.
Міністерство юстиції України заявило у лютому, що збирається запропонувати радикальніші кроки щодо мобілізації ув'язнених. У квітні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який дозволяє певним категоріям ув'язнених громадян служити у Збройних силах України.
Мобілізації не підлягають ув'язнені за злочини:
- проти основ національної безпеки України;
- умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;
- сексуальне насильство;
- судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.
Нагадаємо, глав Мін'юсту Денис Малюська розповів, чим мобілізація в'язнів в Україні відрізнятиметься від "Вагнера".
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