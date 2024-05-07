Суди України зупинили на невизначений час розгляд 10775 кримінальних справ через те, що обвинувачені вирішили мобілізуватись до української армії. Про це йдеться у розслідуванні видання NGL.media, яке проаналізувало судову статистику 2022-2024 років.

Найчастіше суди призупиняли кримінальні справи, порушені за статтями про крадіжку (2187 справ), ДТП з потерпілими (766), торгівлю наркотиками (757), легкі тілесні ушкодження (541) та дезертирство (439).

Рішення судів стосувалися, зокрема, обвинувачених у корупційних злочинах, а також тих, кого звинувачували у домашньому насильстві чи пособництві у вбивствах.

Журналісти вибірково проаналізували 400 справ і виявили, що майже 100 обвинувачених (25%) скоїли злочини, які їм інкримінуються, будучи військовими.

У 95% випадків суди припинили розгляд справ після мобілізації обвинувачених.

Міністерство юстиції України заявило у лютому, що збирається запропонувати радикальніші кроки щодо мобілізації ув'язнених. У квітні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який дозволяє певним категоріям ув'язнених громадян служити у Збройних силах України.

Мобілізації не підлягають ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Нагадаємо, глав Мін'юсту Денис Малюська розповів, чим мобілізація в'язнів в Україні відрізнятиметься від "Вагнера".