Окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Херсоні [ Редагувати ]
Війська росії зранку 8 травня атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Унаслідок російських ударів пошкоджені колії та вокзал Херсона. Рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів "Укрзалізниці" продовжує рух за графіком, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.
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