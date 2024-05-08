Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у якому зробив паралель між діями нацистів та сучасних російських окупантів.

Про це йдеться у зверненні Зеленського.

Президент наголосив, що прикладом російського фашизму є підвал у селі Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали цілий місяць у полоні всю місцеву громаду.

Ягідне, що пережило пекло рф, — лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу. Справжні цілі. Заганяти під землю всіх, хто хоче жити вільно, — зазначив Зеленський.

Він заявив, що світ не бачив загрози та "проспав відродження нацизму" о 5:00 ранку 24 лютого 2022 року.