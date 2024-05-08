Світ проспав відродження нацизму, сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у якому зробив паралель між діями нацистів та сучасних російських окупантів.
Про це йдеться у зверненні Зеленського.
Президент наголосив, що прикладом російського фашизму є підвал у селі Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали цілий місяць у полоні всю місцеву громаду.
Ягідне, що пережило пекло рф, — лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу. Справжні цілі. Заганяти під землю всіх, хто хоче жити вільно, — зазначив Зеленський.
Він заявив, що світ не бачив загрози та "проспав відродження нацизму" о 5:00 ранку 24 лютого 2022 року.
Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів скоюються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові “Фау” — це “калібри” й “кинджали”, новий Люфтваффе — МіГи й “сушки”, нова свастика — “зетка”, новий “Гітлер’югенд” — “Юнармія”. І якщо сучасний кремль походить на Третій рейх в усьому, то й кінець його має бути ідентичним. У новому Нюрнберзі. У місті Гаазі, — сказав Зеленський.
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