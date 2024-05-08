Відомого футболіста забрали в ТЦК прямо з вокзалу: чемпіонат на грані зриву [ Редагувати ]
У Закарпатській області 7 травня на вокзалі працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста Миколу Сираша з ФК "Хуст", який грає у Першій лізі. Зв'язок зі спортсменом досі відсутній.
Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці футбольної команди "Хуст".
У заяві йдеться, що 25-річного футболіста не мали права затримувати, адже закон про мобілізацію ще не набрав чинності.
Також у ФК повідомлено, що інші команди ліги відмовляються приїжджати до них через дії місцевого ТЦК.
У нашому місті довгий час не було футболу. Новостворений ФК "Хуст" зміг за 5 років виграти першість Закарпаття, успішно дебютувати у професійному футболі, отримавши право представляти Закарпаття у Першій лізі України, - йдеться у повідомленні.
Відомо, що в клубі активно займається 130 дітей різного віку. Він існує виключно за рахунок коштів небайдужих меценатів.
Однак, сьогодні футболістам доводиться боротися не тільки на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК.
Чемпіонат України на межі зриву! Команди відмовляються їхати в Хуст через дії Хустського ТЦК. Кілька клубів в Україні визнали критично важливими об'єктами, а їхні гравці відповідно отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, у яких братимуть участь три клуби? - додали представники клубу.
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