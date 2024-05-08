Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе - директор "Укроборонпрому" [ Редагувати ]
Україна у 2024 році наздогнала росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136.
Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, повідомляє АрміяInform.
За його словами, підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів. Оскільки приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому підписують ліцензійну угоду, і до виробництва залучаються підприємства "Укроборонпрому".
"І це вже дало свої результати. У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", - сказав Сметанін.
Він підтвердив слова міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який заявив, що "те, що на Росії вибухає, - то все наше".
Також для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню, повідомив гендиректор "Укроборонпрому".
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