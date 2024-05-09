Сьогодні, 9 травня, День Європи. Віряни вшановують пам'ять перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. До Нового року залишилося 236 днів.

9 травня в церковному календарі - день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. У народі його також називають "Микола Літній". Це свято пов’язане з перенесенням мощей святителя Миколая з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі.

У XI столітті грецька імперія переживала важкий час. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбивали їх жителів і зневажали святині. Мусульмани намагалися знищити мощі святителя Миколая, якого глибоко шанували всі християни.

Жителі міста Барі, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати мощі святителя. Барійські моряки “здобули” (фактично, викрали) їх у ченців Лікії. 8 травня кораблі повернулися до Барі, і радісна звістка облетіла все місто. Наступного дня, 9 травня, мощі святителя Миколая урочисто перенесли до церкви святого Стефана, що знаходилася недалеко від моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II.

У наш час мощі Миколая Чудотворця зберігаються в базиліці Святого Миколая в Барі.

Що не можна робити 9 травня

Не можна ображатися і сваритися.

Заборонено лінуватися.

Не варто стригти волосся.

Народні прикмети і традиції на 9 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: