До Києва прибула президент Європарламенту [ Редагувати ]
Сьогодні, 9 травня, з візитом до Києва прибула голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
Про це повідомляється в Twitter-акаунті Мецоли.
"Знову у країні відважних. У Києві в День Європи", - написала голова Європейського парламенту.
Як відзначив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, Європарламент стоїть на передовій підтримки України та був першою інституцією Європейського союзу (ЄС), яка виступила за надання країні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
"Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії", - додав Стефанчук.
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