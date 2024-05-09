Зеленський змінив командувача ССО [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака.
Про це йдеться в указах на сайті глави держави.
Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України… Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, - йдеться в указі.
За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак – військовий Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Герой України, бригадний генерал. Захищав Донецький аеропорт.
по темі
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України
Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, видав указ про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Президент України Володимир Зеленський змінив начальників Управління СБУ в Миколаївській, Дніпропетровській, Закарпатській та Волинській областях
Президент Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Тюріна очільником Хмельницької обласної державної адміністрації