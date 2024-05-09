Олександр Кубраков, якого Верховна Рада звільнила 9 травня з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, рекомендований на посаду міністра інфраструктури України.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів член парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

"Справа в тому, що півтора року назад у нас відбулося об'єднання двох міністерств. Тоді було об'єднано Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики, яке очолював тоді пан Чернишов. Логіка певна в цьому була, хоча ми вбачали величезні ризики. Що одна з галузей цього величезного підприємства стане другорядною, випаде з державних пріоритетів.

На превеликий жаль так і сталося. Замість об'єднання фактично відбулася ліквідація Мінрегіону, і регіональна політика та взаємодія центральної державної влади з місцевим самоврядуванням дуже суттєво втратили. Від цього втратила реформа децентралізації, від цього втратили наші євроінтеграційні прогреси в частині регіональної політики. нагадаю, що євроінтеграція ґрунтується на великій кількості європейських фондів, якими мають оперувати саме регіональні влади. Тому фракція вчора ухвалила рішення, що треба повернути цю вихідну точку. Тобто визнати, що експеримент невдалий, і треба роз'єднати ці два міністерства на два, як це було до змін, які відбулися наприкінці 2022 року.

Тобто знову у нас буде Міністерство регіонального розвитку, що обіймається місцевим самоврядуванням, та Міністерство інфраструктури, яке власне будує інфраструктурні об'єкти. Тому пан Кубраков з цієї об'єднаної посади був звільнений, наскільки ми знаємо, він буде рекомендований на посаду міністра інфраструктури, тобто, ту посаду, що він обіймав до того, як відбулося об'єднання міністерств...

Що стосується іншого міністерства (регіональної політики - ред.), фракція ще не проводила консультацій", - розповів Безгін.