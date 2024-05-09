Рада звільнила Кубракова з посади віце-премʼєра [ Редагувати ]
Верховна Рада на засіданні у четвер, 9 травня, звільнила віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
Як голосували нардепи
"За" відставку Кубракова проголосували 272 нардепи. При цьому "утрималися" від голосування 35 депутатів.
Що відомо про Кубракова
Олександр Кубраков народився у 1982 році у місті Першотравенськ Дніпропетровської області. Свою кар'єру він почав у 2004 році з посади економіста, працював у багатьох приватних компаніях.
У 2015 році Кубраков отримав посаду керівника проектного офісу у Міністерстві юстиції. У 2019 році він обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Наприкінці цього ж року Кубракова призначили головою Державного агентства автомобільних доріг.
У 2021 році його призначили на посаду міністра інфраструктури України, а 1 грудня 2022 року Кубраков очолив об'єднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
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