Найближчими днями Землю очікує потужна геомагнітна буря класу G4. Про це повідомляє The Watchers.

Множинні викиди корональної маси сонця вплинуть на нашу планету наприкінці 10 травня і 11 травня 2024 року.

Сильний вплив G4 очікується 11 травня, наслідки цієї бурі можуть відчуватися 12 і 13 травня.

G4 - це друга за величиною геомагнітна буря за шкалою NOAA. Такі бурі виникають приблизно 100 разів за сонячний цикл тривалістю 11 років. Єдина буря сильніша за G4 - це G5 - екстремальна, яка буває приблизно чотири рази за цикл.

Магнітна буря почнеться вже пізно ввечері 10 травня. Очікується, що три спалахи, які покинули Сонце 8 і 9 травня, зіллються в один і зіткнуться із Землею. Такі викиди вчені називають "канібальськими".

За цим ударом послідує спалах, який стався на Сонці 8 травня. Четвертий викид утворився під час сонячного спалаху 9 травня. Він також зіткнеться із Землею через 2-3 дні, погіршивши і без того серйозно порушені умови.

Однак це ще не кінець. 9 травня стався ще один сонячний спалах класу X. Як повідомляється, цілком імовірно, що цей викид також прямує до Землі.

Об'єднайте все це разом, і ви отримаєте надзвичайно активну сонячну активність, яка призведе до сильної геомагнітної бурі протягом наступних кількох днів. Ця послідовність подій буде довго аналізуватися і обов'язково увійде до підручників історії, - повідомляє видання.

Очікується, що сонячна активність збережеться на високому або дуже високому рівні до 11 травня.

Нагадаємо, почуття гніву негативно впливає на здоров'я кровоносних судин. Про це свідчить дослідження, що було опубліковане в Журналі Американської кардіологічної асоціації.