Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, передбачений постановою №76.

Тепер затверджувати списки заброньованих буде не Генштаб ЗСУ, а Міністерство оборони, йдеться в змінах, затверджених урядом 8 травня.

Центральні органи виконавчої влади отримуватимуть від підприємств списки заброньованих, і після перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування та дотримання вимог щодо кількості, подаватимуть їх на погодження Міністерству оборони.

Бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

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Хто буде заброньований від мобілізації

державні службовці категорії "А", голови обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів;

50% державних службовців категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;

усі співробітники органів державної влади, інших державних органів, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів;

співробітники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

співробітники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період,

кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.

Нагадаємо, залізничників забронювали від мобілізації. Також змінилися правила бронювання чиновників. Всі чинні бронювання від мобілізації уряд продовжив на місяць.