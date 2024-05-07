Кабінет міністрів України продовжив на місяць термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час", які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

18 травня 2024 року набуде чинності Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.

Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами.

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Хто буде заброньований від мобілізації

державні службовці категорії "А", голови обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів;

50% державних службовців категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;

усі співробітники органів державної влади, інших державних органів, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів;

співробітники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

співробітники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період,

кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.

Нагадаємо, залізничників забронювали від мобілізації. Також змінилися правила бронювання чиновників.