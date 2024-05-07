Уряд продовжив на місяць всі чинні бронювання від мобілізації [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України продовжив на місяць термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час", які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.
18 травня 2024 року набуде чинності Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.
Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами.
Хто буде заброньований від мобілізації
- державні службовці категорії "А", голови обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів;
- 50% державних службовців категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;
- усі співробітники органів державної влади, інших державних органів, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів;
- співробітники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- співробітники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період,
- кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.
Нагадаємо, залізничників забронювали від мобілізації. Також змінилися правила бронювання чиновників.
по темі
Угорщина не видаватиме Україні її громадян чоловічої статі призовного віку. Про це заявив віцепрем’єр-міністр країни Жолт Шем’єн, який також відповідає за національну політику
Приватні іноземні кредитори вимагатимуть від України відновити виплати за держборгом, зупинені через війну. Союзники Києва побоюються, що їхня допомога виявиться у власників облігацій
Міністерство оборони України розповіло, як визначатиме придатність до військової служби - за законом, що набув чинності 4 травня
За порушення правил військового обліку (стаття 210) чекатиме штраф від 3400 до 5100 грн, за повторне порушення або в особливий період - від 17 000 до 25 500 грн
Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це в інтерв'ю DW заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина
Після набрання чинності нового закону про мобілізацію усі військовозобов’язані, які прийдуть до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних, будуть направлені на військово-лікарську комісію