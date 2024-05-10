Наступ на Харківську область: нацгвардійці знищили чотири БМП росіян (фото) [ Редагувати ]
Бійці Національної гвардії України сьогодні, 10 травня, знищили техніку росіян під час спроби наступу на Харківську область.
Як зазначили в Нацгвардії, бійці 2 загону Центру спецпризначення "Омега" знищили чотири бойові машини піхоти та "Урал" росіян.
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