Військовослужбовці одного з відділень мотострілецького батальйону 44 армійського корпусу ЗС рф навідріз відмовилися йти на штурм у Харківській області.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Партизани пишуть, що отримали інформацію від свого агента, який служить у вказаному батальйоні.

За його словами, окупанти з цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. Також вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.