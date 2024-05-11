Російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків – "АТЕШ" [ Редагувати ]
Військовослужбовці одного з відділень мотострілецького батальйону 44 армійського корпусу ЗС рф навідріз відмовилися йти на штурм у Харківській області.
Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Партизани пишуть, що отримали інформацію від свого агента, який служить у вказаному батальйоні.
За його словами, окупанти з цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. Також вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.
Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом) Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші , - йдеться у повідомленні.
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