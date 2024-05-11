Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляється у дописі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.

"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож "будуть падати й далі".