42, 21 та 10 кілометрів - такі дистанції в Ужгороді долали бігуни з усієї України. Тут влаштували масштабний благодійний забіг. Популяризували здоровий спосіб життя і збирали кошти на армію. Репортаж Мар'яни Мартин.

Кілька сотень бігунів з усієї України рушили долати 42 кілометри Ужгородом. Стартували зі світанком.

Поки одні долають дистанцію. Інші готуються до напівмарафону.

Завдання теж не з простих. Пробігти 21 кілометр. Данило каже, готувався майже місяць.

Данило - учасник благодійного забігу:

Кожен день є руханки, декілька тренувань на тиждень з тренерами, коли всі разом, тут відчувається зовсім інакша енергія, і хочеться більше діяти.

Киянка Вікторія з початку великої війни живе у Словаччині. Приїхала в Ужгород спеціально для участі у забігу.

Вікторія - учасниця благодійного забігу:

Для мене дуже важливо бути трошки з Україною, підтримати хлопців, яким зараз дуже-дуже важко.

Реєстрація у марафоні платна. Таким чином організатори збирають кошти для захисників.

Ілона Романченко - керівниця проєкту марафону в Ужгороді:

На дрони-камікадзе і на окопні РЕБи для наших військових. Це минулого року ми так збирали, і тепер наша ціль не змінилась, минулого року ми зібрали 280 тисяч, на сьогодні ми уже бачимо, що у нас вже близько 400, тому що в нас набагато більше реєстрації цей раз.

Півмарафонівці також вже стартували. На черзі учасники забігу на дистанцію 10 кілометрів. Охочих її бігти - найбільше. 15 бігунів приїхали з Хмельницького.

Іван - учасник благодійного забігу:

Ми вже заскучали за вашим Ужгородом, дуже гарне місто, нам подобається дуже. На даний час як можемо, так допомагаємо й армії, і ЗСУ.

Такий масштабний марафон в Ужгороді проходить вперше. Цьогоріч загальна кількість зареєстрованих учасників досягла тисячі. Окрім бігу, тут організували й аукціон.

Ілона Романченко - керівниця проєкту марафону в Ужгороді:

Це москальський дрон, який був збитий був хлопцями 63 бригади з РЕБа, до речі, котрий був придбаний з попереднього марафону. Ми сьогодні цю штуку продамо на благодійному аукціоні, це додаткові донати.

В Ужгороді організація благодійних забігів зі збором коштів для ЗСУ вже стала доброю традицією. Учасники брали участь і в естафетах, і в короткій дистанції на 1 кілометр. А переможцем основного забігу став Артур з Хмельницького. 42 кілометри здолав трохи більше ніж за 2 години.

Артур - переможець благодійного марафону: