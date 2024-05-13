Українські захисники знищили одразу 10 танків окупантів (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу. Відповідне відео вони показали у мережі.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у Telegram.
Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 ОМБр за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади.
Згідно із відео, українські захисники завдали точних масованих ударів по техніці окупантів, яка пересувалась вздовж полів, та намагалась маневрувати для уникнення потраплянь українських снарядів.
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