Прем'єр Швеції підтвердив участь у саміті миру [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів переговори прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.
Про це повідомив глави держави у Twitter.
Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили наповнення наступного пакета оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО, - заявив він.
Крім цього Зеленський радий, що Швеція працює над конкретними кроками щодо зміцнення повітряного щита України.
Ми також говорили про підготовку до майбутнього саміту Україна - Північна Європа і саміту миру у Швейцарії. Я дякую прем'єр-міністру Крістерссону за підтвердження своєї участі в ньому.
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