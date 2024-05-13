Президент Володимир Зеленський провів переговори прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

Про це повідомив глави держави у Twitter.

Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили наповнення наступного пакета оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО, - заявив він.

Крім цього Зеленський радий, що Швеція працює над конкретними кроками щодо зміцнення повітряного щита України.

Ми також говорили про підготовку до майбутнього саміту Україна - Північна Європа і саміту миру у Швейцарії. Я дякую прем'єр-міністру Крістерссону за підтвердження своєї участі в ньому.

Раніше Канада підтвердила участь у Глобальному саміті миру.