На півдні знизилась кількість штурмів росіян, втрат позицій з боку Сил оборони немає. Про це розповів Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня в ефірі телемарафону.

"Ворог минулої доби намагався штурмувати Старомайорське, було 12 спроб, а також чотири спроби штурмувати Кринки. Зранку ворог активізував зусилля на всіх трьох напрямках - Старомайорське, Кринки та Роботине. Втрат позицій у нас немає", - сказав Плетенчук.

Також він додав, що за минулу добу безповоротні втрати у росіян збільшились у 1,5 рази, тобто збільшилась інтенсивність боїв, хоча сама кількість штурмів була менша.

"Останні дві доби ворог не намагався штурмувати острів Нетрига. Росіяни сфокусувались саме на Кринках. Кожної доби ми бачимо сотні дронів з обох боків. Вчора було застосовано росіянами балістичну ракету, попередньо, "Іскандер" по адміністративній будівлі у Херсоні. На щастя, обійшлося без жертв", - відповів Плетенчук.