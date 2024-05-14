Коли в Україні скасують воєнний стан: астролог назвав дату [ Редагувати ]
Астролог Влад Росс розповів, що 25 травня 2025 року Сатурн увійде в знак Овна. У цей період може бути заморозка повномасштабної війни, оскільки Сатурн - найморозніша планета.
У цей же період, за словами Росса, в Україні можуть скасувати воєнний стан.
Я вважаю, що в Україні скасують воєнний стан у 2025 році, особливо в п'ятому місяці, особливо, якщо буде це 25 травня, я не буду загадувати точно, але за нумерологією вона збігається з входженням Сатурна в знак Овен.
Він додав, що щойно набудуть чинності домовленості про мир, сім'ї зможуть возз'єднатися.
Я думаю, щойно буде оголошено перемир'я, чоловіки одразу возз'єднаються зі своїми дружинами, які перебувають за кордоном. Одразу, як тільки не буде війни і воєнного стану, всі будуть вільно їздити куди завгодно, будемо виїжджати, куди ми хочемо. Тому чекаємо 2025 року.
Раніше ми писали про те, що астролог назвала найважчий місяць для України.
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